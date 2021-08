SUEDE: IN ARRIVO UN NUOVO LIBRO FOTOGRAFICO INTITOLATO “SO YOUNG: SUEDE 1991 1993”

I Suede stanno per pubblicare un nuovo libro fotografico intitolato “So Young: Suede 1991-1993” (pre-order).

Il libro, che è stato redatto dal batterista Simon Gilbert (che firmerà le copie, numerate), documenta il suo arrivo nella band nel 1991 fino al 1993, quando l’album di debutto del gruppo ha raggiunto il primo posto in classifica.

L’uscita del volume è prevista per l’8 ottobre e le note stampa lo descrivono come un “ricca collezione di fotografie d’archivio inedite” che “cattura i Suede in ogni momento dei loro anni formativi“.

Parlando del progetto, Gilbert ha detto: “So Young è il libro che è stato nella mia testa per oltre trent’anni. Quando mi stavo avvicinando alla musica, ero più interessato a vedere le band lontano dalle luci di Top of the Pops. Le foto dei Pistols al pub o dei Clash a un posto di blocco a Belfast mi affascinavano e mi riempivano di visioni di come fosse realmente essere in una band. Quando mi è stata data l’opportunità di fare proprio questo nel 1991, mi sono assicurato che fossimo armati di telecamere e macchine fotografiche per catturare tutti i piccoli dettagli della vita sulla strada, in studio e oltre. Essere in isolamento mi ha dato il tempo di mettere insieme il libro. Leggere i miei diari e trovare le foto corrispondenti è stata un’esperienza meravigliosa, che mi ha riportato indietro nel tempo“.

Il libro contiene anche un’introduzione di Stuart Maconie che, parlando del libro, ha aggiunto: “I diari, le foto e il testo in questo libro sono un’istantanea potente, anche pungente, dei primi Suede”.