TRE DATE ITALIANE DEI DREAM THEATER A MAGGIO 2022

I Dream Theater torneranno in Italia nel mese di maggio del 2022 per tre date a supporto del loro quindicesimo album, “A View From The Top Of The World”, in uscita il prossimo 22 ottobre via Inside Out Music / Sony Music.

Saranno tre le date della storica band di Boston, che suonerà a Roma, Milano e Padova.

Questo il programma:

06 MAGGIO 2022 – ROMA – PALAZZO DELLO SPORT

Prevendita biglietti esclusiva collegandosi a Metalitalia a partire dall’1 settembre ore 10:00 fino al 2 settembre ore 12:00.

Vendita generale su Ticketone, Vivaticket a partire dal 3 settembre 2021 ore 10:00.

Parterre in piedi € 45,00 + d.p.

Primo Anello Numerato € 65,00 + d.p.

Secondo Anello Numerato € 50,00 + d.p.

Terzo Anello Numerato € 45,00 + d.p.

Summit VIP Package € 367,31 compreso biglietto nelle prime file del Primo Anello Numerato:

– 1 biglietto di ingresso allo show – Settore Primo Anello Numerato

– Foto opportunity (con distanziamento sociale) con i membri dei Dream Theater durante il pre-show

– Una VIP Tote Bag contenente:

• 1 esclusiva bandiera da parete

• 1 set con plettro e cofanetto da collezione

• 1 foto autografata 8X10

• 1 laminato celebrativo con cordino

• 1 esclusiva spilla smaltata dedicata all’album

• Accoglienza VIP presso la venue

• Disponibilità limitata

Base Camp VIP Package € 227,93 euro compreso biglietto migliori posti nel Secondo Anello Numerato centrale:

– 1 biglietto di ingresso allo show – Settore Secondo Anello Numerato

– Una VIP Tote Bag contenente:

• 1 esclusiva bandiera da parete

• 1 set con plettro e cofanetto da collezione

• 1 foto autografata 8X10

• 1 laminato celebrativo con cordino

• 1 esclusiva spilla smaltata dedicata all’album

• Accoglienza VIP presso la venue

• Disponibilità limitata

07 MAGGIO 2022 – MILANO – MEDIOLANUM FORUM

Prevendita biglietti esclusiva collegandosi a Metalitalia a partire dall’1 settembre ore 10:00 fino al 2 settembre ore 12:00.

Vendita generale su Ticketone e Vivaticket a partire dal 3 settembre 2021 ore 10:00.

Parterre in piedi € 45,00 + d.p.

Tribuna Gold Numerata € 65,00 + d.p.

Tribuna A Numerata € 65,00 + d.p.

Anello B Numerato € 55,00 euro + d.p.

Summit VIP Package € 367,31 compreso biglietto prime file della tribuna gold numerata

– 1 biglietto di ingresso allo show – Settore Tribuna Gold Numerata

– Foto opportunity (con distanziamento sociale) con i membri dei Dream Theater durante il pre-show

– Una VIP Tote Bag contenente:

• 1 esclusiva bandiera da parete

• 1 set con plettro e cofanetto da collezione

• 1 foto autografata 8X10

• 1 laminato celebrativo con cordino

• 1 esclusiva spilla smaltata dedicata all’album

• Accoglienza VIP presso la venue

• Disponibilità limitata

Base Camp VIP Package € 245,18 compreso biglietto nella Tribuna Gold Numerata centrale

08 MAGGIO 2022 – PADOVA – KIOENE ARENA

Solo posti a sedere.

Prevendita biglietti esclusiva collegandosi a Metalitalia a partire dall’1 settembre ore 10:00 fino al 2 settembre ore 12:00.

Vendita generale su Ticketone e Ticketmaster a partire dal 3 settembre 2021 ore 10:00.

Poltronissima € 70,00 + d.p.

Platea Numerata € 55,00 + d.p.

Tribuna Gold Gialla € 55,00 + d.p.

Tribuna Numerata Blu/Rosso € 50,00 + d.p.

Tribuna Vis. Laterale Blu/Rosso € 40,00 + d.p.

Summit VIP Package € 373,06 compreso biglietto Poltronissima

– 1 biglietto di ingresso allo show – Settore Poltronissima

– Foto opportunity (con distanziamento sociale) con i membri dei Dream Theater durante il pre-show

– Una VIP Tote Bag contenente:

• 1 esclusiva bandiera da parete

• 1 set con plettro e cofanetto da collezione

• 1 foto autografata 8X10

• 1 laminato celebrativo con cordino

• 1 esclusiva spilla smaltata dedicata all’album

• Accoglienza VIP presso la venue

• Disponibilità limitata

Base Camp VIP Package € 250,93 compreso biglietto Poltronissima

– 1 biglietto di ingresso allo show – Settore Poltronissima

– Una VIP Tote Bag contenente:

• 1 esclusiva bandiera da parete

• 1 set con plettro e cofanetto da collezione

• 1 foto autografata 8X10

• 1 laminato celebrativo con cordino

• 1 esclusiva spilla smaltata dedicata all’album

• Accoglienza VIP presso la venue

• Disponibilità limitata

Photo Credit: Dennis Radaelli, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons