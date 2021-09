DAMON ALBARN: ASCOLTA IL NUOVO SINGOLO “PARTICLES”

Damon Albarn pubblica oggi “Particles”, il terzo brano estratto dal secondo album solista “The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows” in uscita il 12 novembre su Transgressive Records.

“Particles”, il brano che chiude l’album, nasce da una conversazione casuale tra Albarn e un passeggero di un volo per Reykjavik e segue la recente pubblicazione della title track e di “Polaris”, secondo brano estratto dal nuovo attesissimo lavoro, attualmente in A-List su BBC 6Music.

Ascolta “Particles”:

Ad accompagnare il brano arriva il secondo di una serie di video cinematografici intitolata “Sublime Boulevards – Performance Films”, ora disponibile su YouTube.

Dopo la partecipazione al Latitude e a due importanti festival a Manchester ed Edimburgo, questo weekend Albarn si esibirà sul palco dell’End Of The Road Festival.

“The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows” era stato inizialmente pensato come un lavoro orchestrale ispirato ai paesaggi islandesi. Lo scorso anno durante il lockdown Albarn si è riavvicinato alla musica, dando vita a 11 tracce che esplorano tematiche come la fragilità, la perdita, la nascita e la rinascita. Il risultato è una raccolta di brani in cui Albarn si presenta come uno storyteller. L’album prende il titolo da “Love and Memory”, una poesia di John Clare.