“HUMAN TOUCH” E’ IL 4° ESTRATTO DA “9” IL NUOVO DISCO DEI POND

I Pond, band pysch-rock australiana con membri in passato attivi nelle fila dei Tame Impala (Nick Allbrook e Jay Watson), svelano il quarto estratto da “9” nuovo disco atteso per il 1° ottobre su etichette Spinning Top Records e Secretly Distribution.

Prima di “Human Touch”, brano del quale puoi vedere il video sotto, erano stati anticipati i singoli “Pink Lunettes”, “America’s Cup” e “Toast”.

“9”, nono full lenght della band guidata da Nick Albrock, Jay Watson e Shiny Joe Ryan, arriva a due anni di distanza dall’ottimo “Tasmania” e dopo il consenso di critica e pubblico ricevuto dai precedenti “The Weather” (2017) e “Man It Feels Like Space Again” (2015).

“9” tracklist:

1. Song For Agnes

2. Human Touch

3. America’s Cup

4. Take Me Avalon I’m Young

5. Pink Lunettes

6. Czech Locomotive

7. Rambo

8. Gold Cup / Plastic Sole

9. Toast

Credit Foto: Matsu