NEIL YOUNG CONTRO I PROMOTER DI GRANDI EVENTI: “I FESTIVAL SONO SUPER DIFFUSORI DI COVID-19”

In un recente post pubblicato sul suo blog Neil Young si scaglia contro i grandi promoter rei, secondo il cantautore canadese, di organizzare eventi ad alto rischio contagio.

I grandi promoter, se avessero giudizio, dovrebbero bloccare questo tipo di spettacoli. Live Nation, AEG, e gli altri grandi promoter potrebbero farlo se solo riuscissero a non pensare ai soldi per un po’… Controllano gran parte del mercato dell’intrattenimento. Hanno il potere di fermare gli spettacoli in cui migliaia di persone sono ammassate. È il denaro che motiva la diffusione. I grandi promoter sono responsabili della diffusione del virus

nel post Young continua:

Questi giganti dell’intrattenimento hanno appena rinnovato molti vecchi locali e hanno speso un sacco di soldi per farlo. Per questo motivo, ora non possono smettere di vendere i biglietti. Soldi e business. Questo non rende le cose OK. È un cattivo esempio. La persone vedono i concerti pubblicizzati e pensano che parteciparvi e socializzare sia OK. Non lo è. Si tratta di eventi super-diffusori, irresponsabili feste della libertà. Abbiamo bisogno della Libertà di stare al sicuro. Non di un cattivo esempio. Perché questo potrebbe essere solo l’inizio

Da parte loro i grandi promoter continuano il processo di ritorno alla normalità annunciando nuove edizioni di festival di pari passo a misure sempre più stringenti per contrastare la diffusione del virus sotto il palco.

Anschutz Entertainment Group (AEG), organizzatore di Day N Vegas e Coachella, e Live Nation hanno annunciato che dal 1° ottobre si potrà partecipare ai festival solo a fronte del completamente del ciclo vaccinale lasciando, nel caso di concerti isolati, completa carta bianca agli artisti nello stabilire i protocolli di accesso allo show (vaccinazione o tampone negativo).

A conferma del fatto che il lavoro di prevenzione fatto fino ad oggi pare abbia avuto risultati soddisfacenti è il caso del recente Lollapalooza, festival organizzato proprio da Live Nation e tenutosi a fine luglio senza limiti di capienza, senza distanziamento e con pubblico vaccinato o regolarmente ‘tamponato’. Come riportato da Consequence of Sound l’evento ha registrato un centinaio di casi di covid-19 a fronte di circa 400.000 partecipanti.

Credit Foto: Raph_PH, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons