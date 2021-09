THE DIVINE COMEDY ANNUNCIA IL SUO “BEST OF” E UNA DATA LIVE ITALIA A MARZO 2022

Con dodici magnifici album alle spalle e centinaia di spettacoli dal vivo, The Divine Comedy, il progetto musicale dietro cui si cela il cantautore nordirlandese Neil Hannon, celebra il suo trentesimo anniversario con la pubblicazione di “Charmed Life – The Best Of The Divine Comedy”, una raccolta dei suoi brani migliori, in uscita il 4 febbraio 2022.

L’uscita del Best Of sarà accompagnata da un tour europeo che porterà Neil Hannon in Italia per un’unica data:

Giovedì 17 marzo 2022 @ Triennale Milano teatro

Biglietti:

Intero: 23€ cassa / 25€ online

Ridotto Under30/Over 65/convenzionati: 16,00€ cassa / 17,50€ online

Ridotto Studente/DVA: 11,00€ cassa / 12,50€ online

Prevendite su www.vivaticket.it dalle ore 11 di venerdì 17 settembre

“Charmed Life – The Best Of The Divine Comedy” raccoglie 24 tracce che abbracciano l’intera carriera di Hannon, con i suoi singoli più amati e di successo.

Il disco, rimasterizzato agli Abbey Road Studios, contiene “National Express”, ” Something For The Weekend”, “Songs of Love”, ” Our Mutual Friend”, “A Lady of A Certain Age”, ” To The Rescue” e ” Norman and Norma”, ma anche la nuovissima traccia “The Best Mistakes”.

Il Best Of include anche un secondo disco, “Super Extra Bonus Album” – una raccolta di registrazioni nuove e inedite.