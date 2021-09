TRACK: S. T. MANVILLE

S. T. Manville pubblica il nuovo singolo “Stalemate”, tratto dal prossimo EP “How To Belong”. Brano morbido, che si muove delicato e carezzevole. Note gentili che ci sfiorano con grazia e gentilezza La linea melodica è molto semplice e chiara, capace di entrare subito nel nostro cuore. Davvero una gran bella canzone.



A proposito del brano Manville dice: “”Stalemate” è una canzone che parla del raggiungimento di un punto critico in una relazione, quando non importa quanto tu voglia lavorare su qualcosa, semplicemente non c’è modo di riconciliarla. È facile vedere una ‘relazione’ come un’entità singola, penso che la gente metta molta pressione per omogeneizzare il tutto quando sono in una coppia e credo di aver capito che le relazioni sono in definitiva due individui che devono scegliere quanto sono disposti ad adattarsi per mantenerle. È difficile da accettare quando le esigenze di due persone non si allineano su un argomento che modellerà indefinitamente entrambe le loro vite. Questa canzone parla di trovare e accettare il limite del cambiamento che sei disposto a fare per stare con qualcuno. Anche se da un lato è triste arrivare a quel punto e sapere che non è necessariamente colpa di nessuno, penso anche che ci sia qualcosa di positivo e potente nel lasciare andare qualcosa per le giuste ragioni”.

Teniamo d’occhio quetso artista, lo merita!

