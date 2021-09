TRACK: WORK WIFE

La seconda uscita dell’artista di Brooklyn Work Wife (progetto solista della cantautrice/multi-strumentista Meredith Lampe), “Plastic Windows” è una deliziosa melodia indie pop lo-fi che si muove morbida e decisamente pop, anche se il testo si presenta piuttosto impegnativo, andando a descrivere le sensazioni e le immagini che sorgono all’inizio di un attacco di panico.



Dice così l’artista del brano, nato in una passeggiata: “Era una di quelle passeggiate in cui si esce sperando di placare un senso di ansia crescente prima che si accumuli troppo. Sono passata davanti a una casa in costruzione che aveva una di quelle coperture temporanee di plastica sulle finestre, e il vento soffiava contro di essa e si tendeva nei punti in cui era fissata alla casa. Mi piace imbattermi in oggetti o scenari che forniscono una metafora visiva davvero puntuale per un sentimento intenso che stai cercando di descrivere in una canzone – questa è stata una di quelle volte. In “Plastic Windows”, descrivo il mio disturbo di panico usando un paio di metafore diverse, e il processo di scrittura di trovare queste piccole immagini concise che descrivono i miei sentimenti mi aiuta molto ad affrontare il momento. Per qualche ragione, essere in grado di convertire i miei sentimenti informi in cose fisiche e visive è confortante, forse perché mi permette di spiegarli ad altre persone in un modo che so che capiranno immediatamente.

Quasi vicina alle atmosfere di Mac Demarco il brano ha un taglio ciondolante e “da spiaggia” e ci piace il contrasto tra il suo cuore oscuro e una confezione che invece sembra così leggera.

