ASCOLTA “SWANSEA SOUND” IL NUOVO SINGOLO DEGLI SWANSEA SOUND, NUOVO PROGETTO DI AMELIA FLETCHER

Come si fa a non parlare degli Swansea Sound vedendo chi ci suona dentro? La band, nata durante l’isolamento, ha deciso che l’indiepop punk veloce, forte e politico non poteva che essere la giusta risposta all’essere bloccati in casa.

Parlavamo dei componenti, beh, eccoli qui. Hue Williams si è riunito con Amelia Fletcher (ex Talulah Gosh, Heavenly). Rob Pursey (anche lui ex-Heavenly) e Ian Button (collaboratore live di Wreckless Eric) ci mettono il resto.

L’album di debutto “Live at the Rum Puncheon” è atteso a novembre e promette buone dosi di Kinks, Ramones e influenze C86: taglio anni ’80 ma testi ben ancorati agli anni 2000.