DJ SHADOW CELEBRA I 25 ANNI DI “ENDTRODUCING” CON UNA RISTAMPA

DJ Shadow ha annunciato la ristampa che celebrerà i 25 anni del suo acclamato debut album “Endtroducing”.

Questa edizione rimasterizzata, in uscita il 24 settembre su Island Records, conterrà un 7″ con il remix a cura dei Cut Chemist del brano “The Number Song.”

Pubblicato originariamente nel 1996 "Endtroducing" viene ora rimasterizzato in modalità 'half-speed' partendo dai tapes originali del suo autore.

Sono stato così felice di aver scoperto di recente il nastro DAT originale che è servito come fonte di missaggio finale dell’album e sono stato in grado di fornirlo per il remaster giusto in tempo per questa uscita… ha dichiarato il producer californiano

Quando ho confrontato la nuova versione con la vecchia, sono rimasto scioccato da quanti dettagli udibili sono stati rivelati di cui mi ero completamente dimenticato.