I FLAMING LIPS HANNO REALIZZATO UN INTERO DISCO DI COVER DI NICK CAVE INSIEME AD UNA GIOVANE FAN

I Flaming Lips si sono uniti ad una giovane fan per la realizzazione di un intero disco di cover di Nick Cave.

Il disco intitolato “Where The Viaduct Looms” uscirà il prossimo 25 ottobre e vede la band di Wayne Coyne collaborare con la tredicenne Nell Smith grande appassionata dei Flaming e presenza costante negli ultimi 3 anni, insieme al padre, ai loro concerti.

E’ stato proprio Coyne a notare la ragazza tra il pubblico e ad avviare questa collaborazione allestita in remoto.

Il cantante ha dichiarato:

E’ sempre una grande cose incontrare giovani persone creative. Con Nell vedi chiaramente che lei è nel mezzo di un viaggio ed è stato divertente prenderne parte…

e ancora:

…è stato grande connettersi con lei ed aiutarla nel gestire la sua attitudine nel fare musica.

La Smith aggiunge:

Non ci posso ancora credere, è stata dura lavorare con tutte quelle canzoni ma Wayne era così incoraggiante quando avevo difficoltà con alcune di esse, così sono andata avanti.



È stata una curva di apprendimento davvero ripida. Non avevo sentito parlare di Nick Cave, ma Wayne mi ha suggerito di iniziare con un album delle sue cover e poi di registrare alcune delle mie canzoni in seguito. È stato bello ascoltare e conoscere Nick Cave e scegliere le canzoni che volevamo registrare.

Primo ascolto dal disco “Girl In Amber” pezzo che Nick Cave ha rilasciato insieme ai Bad Seeds nel 2016:

Credit Foto: Drew de F Fawkes, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons