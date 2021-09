NEL NUOVO VIDEO DEI THE STRANGLERS APPARE LA LEGGENDA DEL CALCIO INGLESE STUART PEARCE

La leggenda del calcio inglese Stuart Pearce (ex Wealdstone, Coventry City, Newcastle United, West Ham United, Manchester City ma sopratutto Nottingham Forest), è apparso nel nuovo video degli Stranglers per la canzone “This Song”, tratta dal nuovo album della band “Dark Matters”.



Pearce è un fan di lunga data della band (dice di averli visti live oltre 300 volte) e ha detto di essere entusiasta di apparire nel video. Ha affermato: “Quando gli Stranglers ti fanno un’offerta che non puoi rifiutare…non puoi rifiutare! Ho fatto finta di niente, ma ad essere onesto ero eccitato e onorato di essere stato invitato. Come fan degli Stranglers da sempre, essere parte di questo video è stato molto speciale. ‘This Song’ è gli Stranglers al loro meglio, una canzone davvero orecchiabile piena di tutti i tratti classici della band“.

Interrogato sull’imminente nuovo album “Dark Matters”, Pearce ha detto: “È un giusto tributo a Dave Greenfield, che mancherà a tutti. Sono sicuro di parlare a nome di tutti i fan degli Stranglers dicendo che non vediamo l’ora di vedere i ragazzi di nuovo in tour“. Il tastierista Greenfield è morto in ospedale all’inizio di quest’anno a causa del COVID-19.