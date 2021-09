OGGI “COMING UP” DEI SUEDE COMPIE 25 ANNI

“Coming Up”, terzo lavoro dei Suede, sarà il primo album senza Butler e il primo con il giovanissimo Richard Oakes alla chitarra (e ai testi) e Neil Coding alle tastiere.

Una virata rispetto agli orpelli e l’orchestralità di “Dog Man Star”, “Coming Up” metterà in mostra un repertorio di singoli da paura, ancora oggi cavalli di battaglia della band inglese: dalla supernova glam “Trash” con il suo ritornello sing-a-long, via per l’accattivante “Filmstar” e la graffiante quanto seducente “Lazy”. Una tripletta da far girare la testa.

Il pop-rock glitterato e magnetico dell’album trova anche altri punti degni di assoluta nota in pezzi come la delicata “Saturday Night” e soprattutto “Beautiful Ones”, ad oggi uno dei più amati e conosciuti della band.

In piena sbronza britpop i Suede piazzeranno così un grande successo commerciale: disco d’oro e subito in testa alla UK Chart, platino ad inizio 1997, con un ottimo riscontro anche nei paesi scandinavi (“sono impazziti per quest’album, d’altronde sono tutti maniaci sessuali depressi”, dirà Anderson).

Con un successo ormai clamoroso da gestire, bisognerà aspettare il 1999 per avere un nuovo album in studio: “Head Music“.

Suede – Coming Up

Pubblicazione: 2 settembre 1996

Durata: 42:27

Tracce: 10

Etichetta: Nude Records

Produttore: Ed Buller

Tracklist:

1. Trash

2. Filmstar

3. Lazy

4. By the Sea

5. She

6. Beautiful Ones

7. Starcrazy

8. Picnic by the Motorway

9. The Chemistry Between Us

10. Saturday Night