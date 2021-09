THE DODOS: A NOVEMBRE ESCE L’OTTAVO LP. ASCOLTA IL NUOVO SINGOLO “ANNIE”

Dopo tre anni da “Certainty Waves” i Dodos sono pronti a ritornare con il loro ottavo LP, “Grizzly Peak” (pre-order), in uscita il prossimo 12 novembre via Polyvinyl.

L’album è stato scritto quando il chitarrista e cantante Meric Long ha iniziato a sperimentare le prime fasi dell’artrite alle dita, che ha minacciato la sua capacità di suonare la chitarra: allo stesso tempo il musicista statunitense vede il disco come un ringraziamento ai fan di lunga data che lo hanno tenuto in vita quando la cosa che ama fare di più è stata messa in pericolo.

La tracklist comprende, oltre a “The Surface” e “The Atlantic”, due pezzi già condivisi nel 2019, anche il nuovo singolo, la opening-track “Annie”, che potete ascoltare qui sotto.

“Avevamo molti obiettivi di produzione quando ci siamo messi a scrivere “Grizzly Peak””, ha detto Meric, “e la canzone ‘Annie’ li tocca tutti. È una canzone sul rimpianto e sulla responsabilità. Come prima canzone ci è sembrata appropriata nel rivelare quali sono le intenzioni del disco: riscoprire la premessa iniziale per questa band, mentre diciamo ‘grazie’ ai nostri fan e a quelli con cui abbiamo lavorato lungo la strada.”

“Grizzly Peak” Tracklist:

1. Annie

2. Pale Horizon

3. With A Guitar

4. The Atlantic

5. Eyes Open

6. Sustainer

7. Sunrise/Sunset

8. Quiet Voices

9. Unicorn

10. The Surface