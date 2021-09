TRACK: CAVELEON Were We Too Young [ Esclusiva IfB ]

La nostra anteprima di oggi è per una band che ormai da tempo stiamo seguendo con molto interesse. Stiamo parlando dei Caveleon che sono in procinto di pubblicare il nuovo singolo “Were We Too Young”. Eleganza, raffinatezza, un grande gusto melodico e una volontà di sperimentare pur restando nei confini (spesso dilatati) del pop: i Caveleon si stanno muovendo decisamente bene nel panorama italiano e, diciamolo, sarebbe bello che anche all’estero si accorgessero in modo importante della loro proposta.

Per il nuovo brano la band dice questo: «Questo brano parla del dubbio tra la spensieratezza e la maturità, tra la leggerezza e la consapevolezza. C’è un momento in cui si ha una crescita definitiva e si guarda indietro verso il proprio passato, provando, da un lato, una grande malinconia e, dall’altro, un senso di sollievo. Essere giovani significa non vedere le difficoltà che la vita ci mette di fronte oppure viverle liberi dai pregiudizi e dai pensieri costruiti nel tempo?»

Altra, ennesima, conferma della bontà della del sound di una band che si dimostra ancora ispirata.

