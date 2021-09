A NOVEMBRE IL SESTO ALBUM DI JOHN HOPKINS. GUARDA IL VIDEO DEL SINGOLO “SIT AROUND THE FIRE”

Il prossimo 12 novembre in formato digitale e in CD (e il prossimo 11 febbraio in vinile), John Hopkins pubblicherà il suo sesto LP, “Music For Psychedelic Therapy” (pre-order): il disco, che esce per Domino Recording Company, segue di tre anni e mezzo il precedente, “Singularity”.

Dice il produttore elettronico di Kingston Upon Thames del suo nuovo album: “Ciò che è cresciuto da questa esperienza è un album senza battiti, senza un suono di batteria, qualcosa che è più vicino a una sinfonia classica che a un disco di dance/elettronica. Qualcosa che è più come fare un’esperienza che ascoltare un pezzo di musica. Forse qualcosa di molto più emotivamente onesto di quello che ero stato a mio agio a fare prima – una fusione di musica, natura e il mio desiderio di guarire. La libertà dalle strutture ritmiche tradizionali ha sbloccato così tanto – mi sentivo come se fossi libero di esplorare una nuova forma di ritmo, uno di quelli che scopri quando permetti alle cose di fluire senza lasciare che tu ti metta in mezzo.”

Poi aggiunge: “”Music For Psychedelic Therapy” non è ambient, classica o drone, ma ha elementi di tutti e tre. Per me è un luogo tanto quanto un suono. Funziona per la mente sobria, ma assume una nuova dimensione interamente quando viene portata in una cerimonia psichedelica. Nelle mie esplorazioni psichedeliche che provano questa musica, ho trovato una citazione che avevo letto che continuava a venirmi in mente: “La musica è architettura liquida, l’architettura è musica congelata”. Amo quest’idea della musica come qualcosa in cui vivi, qualcosa che lavora su di te energeticamente. Infatti, è stato in quello stato che mi è apparso il titolo. Le terapie assistite da farmaci psichedelici stanno diventando legali in tutto il mondo, eppure sembra che nessuno parli della musica; la musica è importante quanto la medicina.”

Il primo singolo, di cui potete vedere il video qui sotto, si chiama “Around The Fire” e vede la partecipazione di Ram Dass ed East Forest.

Dice il produttore inglese del suo nuovo brano: “”Sit Around The Fire” esiste da una delle profonde sincronicità che hanno fatto nascere questa cosa (Music For Psychedelic Therapy). Sono stato contattato da East Forest, che aveva passato del tempo con Ram Dass alle Hawaii prima che morisse. Gli fu dato accesso a diversi discorsi meno ascoltati degli anni ’70 e gli fu chiesto di metterli in musica. Mi ha mandato alcuni punti di partenza, comprese le belle voci corali che ha registrato e che aprono il pezzo. Ho messo le cuffie e con la voce di Ram Dass nella mia testa, mi sono seduto al piano e ho improvvisato. Quello che sentite è la prima cosa che è venuta fuori – è semplicemente apparsa in risposta alle parole.”

“Music For Psychedelic Therapy” Tracklist:

1.Welcome

2. Tayos Caves, Ecuador i

3. Tayos Caves, Ecuador ii

4. Tayos Caves, Ecuador iii

5. Love Flows Over Us In Prismatic Waves

6. Deep In The Glowing Heart

7. Ascending, Dawn Sky

8. Arriving

9. Sit Around The Fire (with Ram Dass, East Forest)