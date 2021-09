In attesa di un suo nuovo album, previsto per il 2022, Anna Von Hausswolff arriverà in Italia nel mese di novembre per uno sperimentale concerto con l’organo.

L’unica data della trentacinquenne compositrice nativa di Göteborg si terrà lunedì 29 novembre nella suggestiva location della Basilica Santa Maria Dei Servi di Bologna.

I biglietti, che costano 33 €, sono già disponibili su ‘Dice.fm‘.