MICHAEL STIPE E MIKE MILLS (R.E.M.) INVITANO GLI AMERICANI A VACCINARSI IN NUOVO SPOT A FAVORE DELLA CAMPAGNA VACCINALE

Michael Stipe e Mike Mills dei R.E.M. e Vanessa Briscoe Hay dei Pylon, storica band new wave/post punk attiva negli anni ’80, hanno esortato gli americani a vaccinarsi in un nuovo spot radiofonico, andato in onda sulla stazione radio pubblica WUGA di Athens, Georgia, loro città natale.

Qui puoi ascoltare l’appello.

Citando una delle canzoni più celebri dei suoi R.E.M. Stipe, in uno dei comunicati, dichiara:

…può sembrare la fine del mondo come lo conosciamo mentre i numeri del coronavirus continuano a salire, ma c’è qualcosa che possiamo fare per mantenere sani i nostri amici e i nostri cari. Il vaccino contro il coronavirus è sicuro, è facile da ottenere e protegge da malattie gravi e morte. Ho i miei colpi, e ora che ho fatto il possibile per proteggere chi mi circonda, beh, mi sento bene.

in un secondo messaggio:

Sono Michael Stipe, cantante dei REM, e sono vaccinato. Athens è storicamente un leader nello stato della Georgia quando si tratta di istruzione, ottima musica e arte. Come comunità possiamo aprire la strada ancora una volta ottenendo il vaccino contro il coronavirus. È sicuro, è gratuito, è facile da ottenere . Amplifichiamo ancora una volta la reputazione della nostra città come leader a livello statale e otteniamo il vaccino.

Mike Mills aggiunge:

Sappiamo tutti che Atene è una città speciale. Ha nutrito generazioni di artisti e altre persone creative, e ora è tempo per noi di restituire alla città che amiamo. Il vaccino contro il coronavirus è un modo semplice per proteggere te stesso e i tuoi concittadini. Ho ricevuto i miei colpi e io esorto a fare lo stesso.