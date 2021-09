I CASPER SKULLS ANNUNCIANO IL SECONDO LP. GUARDA IL VIDEO DEL SINGOLO “THESIS”

A quattro anni esatti dal loro debutto full-length, “Mercy Works“, i Casper Skull ritorneranno il prossimo 12 novembre, via Next Door Records, con il loro sophomore, “Knows No Kindness” (pre-order).

Il loro nuovo lavoro contrasta con il loro esordio a livello sonoro: la press-release, infatti, ci fa sapere che “le sensibilità shoegaze e alt-rock degli anni ’90 sono scambiate in favore di nozioni espansive e oniriche tagliate insieme ad accenni di folk ispirati da Neko Case, Neil Young e Gillian Welch.”

Il primo singolo si chiama “Thesis” e qui sotto potete vedere il relativo video.

“Al liceo, ero solita scrivere saggi molto caotici per le mie lezioni”, spiega la cantante e chitarrista Melanie St-Pierre. “Non seguivo bene la struttura perché avevo troppi pensieri su qualsiasi argomento ci venisse consegnato. L’unico insegnante che si è preso gioco di questo è stato uno dei miei insegnanti di inglese, il signor Dodds. Una volta mi chiese scherzosamente se avrebbe ricevuto la tesi abbreviata. Questo mi è sempre rimasto impresso. A 18 anni mi sono trovata molto più portata per la poesia e la scrittura di paragrafi creativi, che alla fine hanno generato la mia scrittura di canzoni.”

“Knows No Kindness” Tracklist:

1. Tommy

2. Thesis

3. Ouija

4. Witness

5. Rose Pf Jericho

6. Proem

7. Knows No Kindness

8. Monument

9. The Mouth

10. Stay The Same