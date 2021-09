“PASS IT ON” è IL NUOVO SINGOLO DI BILLY BRAGG

Il prossimo 8 ottobre, via Cooking Vinyl, Billy Bragg pubblicherà il suo decimo album, “The Million Things That Never Happened”.

Registrato all’Echo Zoo Studio di Eastbourne, il disco è stato prodotto da Romeo Stodart e da David Izumi.

Billy dichiara: “Sono giunto alla conclusione che l’empatia è la moneta della musica e che il nostro lavoro come autori di canzoni è quello di aiutare le persone a venire a patti con i loro sentimenti, offrendo loro esempi di come altri possono aver affrontato una situazione simile a quella in cui si trovano gli ascoltatori. Dopo quello che abbiamo passato tutti, l’idea di essere uno scudo, fisicamente, emotivamente, psicologicamente, risuona davvero.”

Bragg ora condivide un nuovo singolo, “Pass It On” e qui sotto potete ascoltare sia la versione da studio che quella live, estratta da un concerto in streaming che sarà disponibile il prossimo 9 settembre via Stabal.

Il musicista di Barking dice del suo nuovo singolo: “Ho letto da qualche parte che la seconda cosa più googlata dopo la pornografia è l’ascendenza. La gente vuole sapere da dove viene, perché è nata, dove è nata. Si possono ottenere fatti dal web, ma i dettagli non hanno prezzo e spesso possono essere appresi solo oralmente dai parenti. Eppure troppi di noi rimpiangono il fatto di essere rimasti a mettere insieme storie familiari da frammenti che ricordiamo perché non abbiamo mai fatto queste domande ai nostri anziani.”

Photo Credit: Rodw, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons