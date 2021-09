QUINDICESIMO ALBUM PER STING A NOVEMBRE. ASCOLTA IL SINGOLO “IF IT’S LOVE”

Dopo “My Songs”, uscito a maggio 2019, Sting sta per tornare con il suo quindicesimo album di studio, “The Bridge” (pre-order), in uscita il prossimo 19 novembre via UMC / Polydor.

Dice il settantenne musicista nativo del Northumberland: “Queste canzoni sono tra un luogo e un altro, tra uno stato d’animo e un altro, tra la vita e la morte, tra le relazioni. Tra pandemie e tra epoche – politicamente, socialmente e psicologicamente, tutti noi siamo bloccati nel mezzo di qualcosa. Abbiamo bisogno di un ponte.”

Scritto e registrato nel corso dell’ultimo anno in lockdown, il nuovo disco dell’inglese vede la partecipazione – seppur da remoto – di numerosi ospiti tra cui Dominic Miller (chitarra), Josh Freese (batteria), Branford Marsalis (sassofono), Manu Katché (batteria), Martin Kierszenbaum (tastiere), Fred Renaudin (synth) e le backing vocalist Melissa Musique, Gene Noble, Jo Lawry e Laila Biali.

Il primo estratto si chiama “If It’s Love” e lo potete sentire qui sotto.

“Non sono certo il primo cantautore che equipara l’innamoramento a una malattia incurabile, né sarò l’ultimo”, dice Sting. “”If It’s Love” è la mia aggiunta a quel canone in cui i tropi dei sintomi metaforici, la diagnosi e la vera e propria incapacità sono tutti abbastanza familiari da far sorridere ognuno di noi con rabbia.”

Vi ricordiamo inoltre che il musicista inglese suonerà lunedì 27 settembre al Teatro Antico di Taormina (ME) e poi tornerà in Italia anche sabato 22 aprile 2022 al Pala Alpitour di Torino e martedì 19 luglio al Parco Della Cittadella di Parma.

“The Bridge” Tracklist:

1. Rushing Water

2. If It’s Love

3. The Book of Numbers

4. Loving You

5. Harmony Road

6. For Her Love

7. The Hills on the Border

8. Captain Bateman

9. The Bells of St. Thomas

10. The Bridge

11. Waters of Tyne (Deluxe bonus track)

12. Captain Bateman’s Basement (Deluxe bonus track)

13. (Sittin’ =n) The Dock of the Bay (Deluxe bonus track)

14. I Guess The Lord Must Be In New York City (Japanese exclusive bonus track)