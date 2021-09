TERZO ALBUM DEI DELTA SLEEP A NOVEMBRE E UNA DATA ITALIANA NEL 2022

Dopo oltre tre anni dal loro sophomore “Ghost City”, i Delta Sleep stanno per ritornare con un nuovo LP, “Spring Island”, in uscita il prossimo 12 novembre via Sofa Boy Records, l’etichetta di loro proprietà.

Il terzo disco della band math-rock di Canterbury, scritto e registrato nell’estate del 2020 al Grouse Lodge Studio in Irlanda, viene definito come “il culmine di anni in cui hanno affinato il loro mestiere e spinto i loro limiti di scrittura delle canzoni per diventare pionieri tra i loro contemporanei. Lo stratosferico ritorno dei Delta Sleep è una gradita aggiunta al nuovo mondo – uno sforzo catartico avvolto nell’eccellenza sonora che è una delle loro uscite più eccitanti fino ad oggi.”

Il nuovo singolo si chiama “Forest Fire” e lo potete ascoltare qui sotto: il brano “è stato scritto in seguito a una rottura difficile e mentalmente impegnativa e si combina con i temi dell’album sul cambiamento climatico e sul destino del pianeta.”

Il gruppo inglese sarà in Europa la prossima primavera ed è prevista anche una data in Italia: l’unico appuntamento con loro è fissato per lunedì 6 giugno 2022 al La Tenda di Modena.

“Spring Island” Tracklist:

1. Water Fall

2. The Detail

3. View To A Fill

4. Planet Fantastic

5. Forest Fire

6. The Softest Touch

7. Old Soul

8. Dancing Music

9. Spun

10. Hotel 24

11. Contender

12. Water Rise