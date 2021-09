THE BESNARD LAKES: GUARDA IL VIDEO DEL NUOVO SINGOLO “SUPEREGO”

A fine gennaio, via Full Time Hobby, i Besnard Lakes avevano pubblicato il loro sesto album, “The Besnard Lakes Are The Last Of The Great Thunderstorm Warnings” e ora tornano con un nuovo singolo.

Il brano, di cui potete vedere il video qui sotto, era un’esclusiva del flexi disc della edizione di Dinked – ormai andata sold-out – del loro lavoro più recente.

“”Superego” è una canzone che racconta la storia della fascinazione infantile di Olga per l’apparizione delle lucciole” dice la band canadese. “Prima le ha viste in Grecia durante una vacanza con la famiglia e ora vive in mezzo a loro, ha un certo effetto sulla propria forza morale, da qui il titolo che si riferisce al Superego di Freud. Una sorta di ideale angelico in ognuno. Inoltre c’è una chitarra chiamata Superego che è presente in tutta la canzone!”

Photo Credit: Richmond Lam