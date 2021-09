THE CATENARY WIRES: GUARDA IL VIDEO DEL NUOVO SINGOLO “ALWAYS ON MY MIND”

Dopo aver pubblicato, via Skep Wax Records / Shelflife Records, il loro terzo album, “Birling Gap”, a giugno, The Catenary Wires presentano un nuovo singolo.

Il pezzo, il delizioso “Always On My Mind”, è un estratto dalla loro fatica più recente ed è accompagnato da un video che potete vedere qui sotto.

Dice la press-release: “”Always On My Mind” è un brano di fine estate. È una canzone d’amore piena di calore ed emozione. Una vecchia fotografia scattata durante una vacanza di fine estate ci trasporta indietro a un momento perfetto quando una relazione è iniziata. Ma c’è anche un rimpianto agrodolce. Nella fotografia i raggi del sole erano ancora caldi, ma si stavano allungando; le serate autunnali più fredde non erano lontane. La relazione è sopravvissuta all’inverno? E ora è la persona nella foto quella di cui siamo ancora innamorati o se n’è andata da tempo – lasciandoci solo un ricordo incastonato in una vecchia foto sbiadita?”

La canzone e il video celebrano il fatto che i Catenary Wires si sono evoluti da un duo a una band di cinque elementi, dove tutti contribuiscono alla ricca strumentazione e alle beate armonie vocali. Il video è stato girato da tutti e cinque i membri della band, facendo a turno nella sala prove – la prima volta che sono stati tutti insieme dall’inizio del lockdown.