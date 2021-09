I THYLA ANNUNCIANO IL LORO ATTESO ALBUM D’ESORDIO. GUARDA IL VIDEO DEL SINGOLO “GUM”

Dopo alcuni anni in cui avevano pubblicato numerosi singoli e una manciata di EP, per i Thyla è finalmente giunto l’importante momento del primo album.

Il gruppo di Brighton ha annunciato di aver firmato un contratto con la Easy Life Records con la quale pubblicherà il suo omonimo debutto sulla lunga distanza (pre-order) previsto per il 28 gennaio 2022.

La tracklist del nuovo LP, oltre a “Dandelion” e “Breathe”, condivisi nei mesi scorsi, contiene anche il nuovo singolo “Gum” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto da Joseph Daly.

“”Gum” parla di scrollarsi il peso del mondo dalle spalle”, dice la vocalist Millie Duthie, “essere bloccati, saperlo e scegliere di non preoccuparsene. Il mondo è strano; la vita è confusa. Non otterrai sempre quello che vuoi, ma smettiamo di parlarne.”

“Thyla” Tracklist:

1. Amber Waits

2. Breathe

3. 3

4. Flush

5. Gum

6. Echo For Ingrid

7. Kin

8. Imbude [Interlude]

9. Making My Way Through The Skyline

10. Dandelion

11. Rabbit Hole