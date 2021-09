TRACK: MORNINGSIDERS

Formatisi alla Columbia University, i Morningsiders sono una band folk-pop di NYC.

Dopo aver pubblicato due album, il più recente dei quali è “Pollen”, uscito lo scorso anno, ora il gruppo statunitense sta per pubblicare l’EP “Easy Does It”: in uscita il prossimo 8 ottobre via Nettwerk, il nuovo lavoro è stato prodotto dalle sapienti mani di Peter Katis (The National, Frightened Rabbit, Kurt Vile).

Il nuovo singolo si chiama “Nightingale” e lo potete sentire qui sotto: un gentile e delizioso pezzo folk costruito soprattutto intorno al suono di piano, chitarra e violino, che ci mostra la sensibilità della band di NYC.

