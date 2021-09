DAVID CROSBY: “NEIL YOUNG E’ LA PERSONA PIù EGOISTA CHE IO CONOSCA”

Non è un mistero che tra David Crosby e gli altri membri del supergruppo Crosby, Stills, Nash & Young non corra buon sangue da tempo.

In una chiacchierata al The Howard Stern Show Crosby avvenuta lo scorso giugno Crosby aveva candidamente ammesso che, fosse per lui, non ci sarebbe motivo alcuno anche solo di parlare con i suoi vecchi colleghi e a questo punto ex-amici ponendo di fatto la parola fine ad una possibile e chiacchierata reunion del quartetto.

L’ottantenne cantautore americano adesso torna a gamba tesa sulla faida con Neil Young in una nuova intervista rilasciata al Guardian definendo il collega canadese la persona più egoista che io conosca:

Sono un ragazzo molto liberale e dal pensiero moderno in termini di politica. Neil invece non fa veramente politca… Lui fa Neil.

e ancora:

E’ la persona più egocentrica, ossessionata da se stessa, egoista che io conosca. Pensa solo a se stesso tutto il tempo. Lui è la sola persona che considera. Sempre!

Nel corso dell’intervista Crosby non risparmia parole poco accomodanti nemmeno per Graham Nash:

Non parliamo da almeno un paio di anni e non lo faremo in futuro. Non voglio parlare con lui. Non sono felice con lui. Per me questa è tutta roba vecchia.

Credit Foto: Raph_PH, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons