NIRVANA: LA BBC CELEBRA IL TRENTENNALE DI “NEVERMIND” CON UN NUOVO DOC

Il prossimo 24 settembre, giorno nel quale cade il trentennale di “Nevermind”, la BBC dedicherà ai Nirvana un’intera giornata di programmazione.

Pezzo forte di questa iniziativa “When Nirvana Came To Britain” nuovo documentario supervisionato da Dave Grohl e Krist Novoselic che viene così presentato dall’emittente britannica:

Il film racconterà la storia di come, tra il 1989 e il 1994, i Nirvana hanno introdotto un nuovo ed emozionante genere di musica rock nel Regno Unito, cambiando il panorama musicale del tempo e influenzando una generazione di giovani britannici.

“When Nirvana Came To Britain”, come suggerisce lo stesso titolo, ripercorrerà, con materiale d’archivio in parte girato dalla band stessa, lo ‘sbarco’ in terra inglese di Kurt Cobain e soci dalle prime piccole apparizioni in pub e locali minuscoli alle famose apparizioni televisive.

Dave Grohl ha così commentato il doc:

L’Inghilterra ha sicuramente accolto molto meglio e più velocemente la proposta dei Nirvana rispetto all’America e di come il trio si sia fatto le ossa nella terra d’Albione.