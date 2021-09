TRACK: ONSLOOW Being with you

A testa bassa nel mondo del power-rock. Gli Onsloow vengono dalla Norvegia, anche se, come abbiamo già detto, sembrano avere una predilezione per i suoni di stampo decisamente made in USA. Tra The Get Up Kids e Charly Bliss i ragazzi per ora non stanno sbagliando un colpo.

La nuova Being With You” è quasi fuoriosa nel suo incedere, con la batteria che picchia solida e sparata e le chitarre che non mollano un attimo. Ovviamente la band non perde il gusto melodico e il ritornello è micidiale. Altro centro perfetto!

