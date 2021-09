TRACK: SEASON

La nostra anteprima di oggi è per season, lo pseudonimo di Francesco Caggiula, artista che dal 2013 si trasferisce a Bologna da Gallipoli (LE).

Nell’ottobre 2017 rilascia il suo primo singolo “Aftermath of a Defeat” per il Collettivo HMCF, producendo anche il videoclip girato in giro per il Salento nell’estate precedente.

In sala prove con Alessandro Gatto (chitarra), Eliano Ficca (batteria) e Federico Cataldi (basso) prepara alcuni live e perfeziona gli arrangiamenti dei brani che poi verranno registrati al Sudestudio di Guagnano (LE) tra aprile e dicembre 2019 da Matilde Davoli – che ne cura anche il mixaggio e il mastering.

Durante questo periodo collabora con Nostromo nella produzione del suo primo album ‘Minuetto’, suonando la chitarra e accompagnandolo in tour.

Quello che proponiamo oggi è il nuovo brano “Den”, di cui l’artista stesso dice così: «”Den” è il brano del risveglio. L’uscita da una caverna che ci nasconde la verità e le innumerevoli sfumature che essa può assumere. Una nuova scoperta traumatizzante, il disagio di vivere una nuova condizione e l’attesa di una nuova normalità.»

Incalzante e vibrante indie-pop, solare e nello stesso tempo avvolgente, ricca di uno slancio vitale che conquista fin dal primo ascolto. “Den” è decisamente un pezzo che ci piace!

Listen & Follow

season: Facebook