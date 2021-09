I CRANBERRIES CELEBRANO DOLORES O’RIORDAN CON UN NUOVO VIDEO E UNA PLAYLIST

Il 6 settembre Dolores O’Riordan avrebbe compiuto 50 anni.

La cantante, deceduta per annegamento accidentale in una vasca da bagno in un hotel di Londra il 15 gennaio 2018, è stata commemorata dai Cranberries con un nuovo video musicale e una playlist di brani recuperati dalla loro discografia.

La band sul suo profilo facebook ha fatto gli auguri alla O’Riordan per poi comunicare ai fan:

Per celebrare tutto ciò che lei ha ispirato e la gioia che ha dato per il suo 50esimo compleanno, i suoi compagni di band, gli amici e i familiari, hanno compilato una nuovissima playlist chiamata ‘Remembering Dolores’ che è ora disponibile su tutte le piattaforme di streaming.

La playlist si apre con “Never Grow Old”, album estratto dal quinto album della band “Wake Up And Smell The Coffee” pubblicato nell’ottobre 2001 che, per l’occasione, è accompagnata da un nuovo video realizzato utilizzando filmati d’archivio mai pubblicati in precedenza.

Credit Foto: Eva Rinaldi, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons