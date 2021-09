I RADIOHEAD ANNUNCIANO “KID A MNESIA”: TRIPLO DISCO CHE RACCOGLIE “KID A”, “AMNESIAC” E UN TERZO ALBUM DI MATERIALE INEDITO

I Radiohead annunciano “KID A MNESIA”, un triplo album in diversi formati per il 21esimo anniversario di “Kid A” e “Amnesiac”, in uscita il 5 novembre su XL Recordings.

“KID A MNESIA” raccoglie il quarto e il quinto album dei Radiohead con l’aggiunta di un terzo disco dal titolo “Kid Amnesiae” composto da materiale ritrovato dalle sessioni di “Kid A” / “Amnesiac”.

Insieme alle versioni alternative e B-Sides di “Kid A” e “Amnesiac”, “Kid Amnesiae” contiene l’inedito “If You Say the Word” (disponibile ora come singolo digitale) e una registrazione in studio inedita di “Follow Me Around.”

Ascolta “If You Say the Word”:

Kid Amnesiae tracklist:

SIDE 1

LIKE SPINNING PLATES (‘WHY US?’ VERSION)

UNTITLED V1

FOG (AGAIN AGAIN VERSION)

IF YOU SAY THE WORD

FOLLOW ME AROUND

SIDE 2

PULK/PULL (TRUE LOVE WAITS VERSION)

UNTITLED V2

THE MORNING BELL (IN THE DARK VERSION)

PYRAMID STRINGS

ALT. FAST TRACK

UNTITLED V3

HOW TO DISAPPEAR INTO STRINGS

“KID A MNESIA” sarà disponibile nei seguenti formati:

“KID A MNESIA” Deluxe LP — 3xLP in edizione limitata in vinile crema di 180g – Kid A, Amnesiac (entrambi Half-Speed), Kid Amnesiae + booklet di 36-pagine con copertina rigida

“Kid Amnesiette” — 2xCassette in edizione limitata e numerata di 5000, – Tape 1: Kid A / Amnesiac, Tape 2: Kid Amnesiae / 5x B-sides dall’era di Kid A / Amnesiac + booklet di 36-pagine

… e anche in 3LP in edizione limitata in vinile rosso (indie exclusive), 3LP in vinile nero, 3xCD, e 3-volumi in formato digitale.

Inoltre, il 4 novembre, alla vigilia dell’uscita di “KID A MNESIA”, Canongate pubblicherà due libri d’arte di Thom Yorke e Stanley Donwood con le opere visive create ai tempi di “Kid A / Amnesiac”:

“KID A MNESIA Art Book”: 300-pagine celebrative del processi e delle grafiche create per “Kid A” e “Amnesiac”.

“FEAR STALKS THE LAND!” – un paperback in B&W in cui sono raccolti gli appunti, i testi e gli schizzi di Yorke e Donwood.