TINY DESK CONCERTS: LA TOP 10 PERFORMANCE

Alzi la mano chi non ha mai visto , e di conseguenza non se ne è innamorato, un’esibizione live che la NPR diffonde dal 2008 con il nome di Tiny Desk Concerts?

In oltre 12 anni di attività, grandissimi nomi ma anche band più o meno emergenti (o comunque, meno conosciute) si sono potute mettere in mostra nelle stanze della All Songs Considered di Bob Boilen.

Senza la presunzione di scegliere quali siano le migliori performance, ne mettiamo sul piatto 10, che mescolino portata dell’artista e qualità dell’esibizione stessa. Scegliamo, quindi, l’ordine cronologico.

1. Tom Jones

2009

Uno dei primi ospiti di assoluto rilievo è stato Tom Jones nel 2009, accompagnando con la chitarra elettrica la sua voce inconfondibile. E incredibile. La maglia nera con zip marca North Sails poi, ottima per guardare la propria serie TV seduti sul divano, è poesia.

2. Sharon Van Etten

2010

L’idea funziona, e cominciano a far visita nomi di livello, da Jakob Dylan fino ai Phoenix. Scegliamo la nostra Sharon, che tornerà poi a presenziare anche nel 2019.

3. Wilco

2011

E’ il turno dei Wilco al completo, che regalano una delle performance più brillanti in assoluto: tra percussioni improvvisate ed affiatamento ai massimi, splende la stella di Nels Cline.

4. The Cranberries

2012

Sua maestà Dolores e sodali per un’esibizione emozionante. Già con “Linger” in apertura la pelle d’oca è assicurata.

5. The Xx

2013

Romy Madley Croft e Oliver Sim con “Angels”, nel 2013, lasciano tutti senza parole.

6. The National

2013

Nello stesso anno tocca anche ai The National: “Sea of Love” in chiusura ci apre il cuore.

7. Khruangbin

2018

Negli anni i nomi si moltiplicano ed è impossibile elencare tutte le performance di assoluto rilievo, tra Pixies, Paul Weller, passando per Big Thief, J Mascis e Courtney Barnett: lasciamo uno slot ai Khruangbin, mariachi del groove che aprono le danze con la contagiosa “Maria También”.

8. IDLES

2019

E’ il Tiny Desk Concerts il palcoscenico migliore per gli IDLES? Certo che no. Per questo ve li proponiamo.

9. Billie Eilish

2020

La principessa Eilish dimostra perché l’attenzione di tutto il mondo è su di lei.

10. Muzz

2021

Chiudiamo con una delle esibizioni più recenti, quella del trio capitanato da Paul Banks degli Interpol: particolarità, per ovvie ragioni lo show viene ribattezzato Tiny Desk (Home) Concert. Location diversa, stesso spirito.

Photo by Selena N. B. H., CC BY 2.0, via Wikimedia Commons