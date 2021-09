ALBUM: CASACHANCLAS

I Casachanclas sono una band di Berkley, California. Molto difficile trovare informazioni sul loro conto. Anche su internet si trovano ben poche immagini della band californiana. Come non conosciamo le facce degli abitanti dell’isola di Pasqua ma conosciamo i moai, le loro sculture lasciate a testimoniare una antica civiltà, così la band californiana di cui conosciamo così poco, ci ha, per ora, lasciato un album, intitolato “1849” dove “uniscono insieme elementi di Indie Rock, Surf e dance“.

Registrato in sei mesi l’album è davvero uno spasso, sin dalla opener “dopamine” iniziamo ad assaporare il sapore dell’estate, canzoni fresche e briose come “Safari” o la mielosa “Surfer Girl”, lentaccio che Fonzie non si lascerebbe scappare neppure in stato comatoso.

La title track è indie pop con sfumature sixties e “Lonely” è un bel twist da buttarsi in pista anche con le infradito.

Fatevi vedere di più, cari Casachanclas, sembra che con voi il divertimento sia assicurato!

Listen & Follow

Casachanclas: Bandcamp