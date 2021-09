ASCOLTA I !!! (CHK CHK CHK) RIFARE “FAST CAR” DI TRACY CHAPMAN E “MAN ON THE MOON” DEI R.E.M.

I !!! (Chk Chk Chk) rilasciano due nuovi singoli con i quali stravolgono due grandi classici del rock americano: “Fast Car” di Tracy Chapman e “Man On the Moon” dei R.E.M.

Le due cover, trasformate in hit disco-punk, registrano i featuring alle voci di Nicole Fayu (su “Fast Car”) e Meah Pace (“Man/Moon”).

Ascolta i due brani:

Nic Offer, frontman del progetto, commenta così l’operazione:

I R.E.M. erano conosciuti come una band ‘house killer party’ ad Athens, questo molti anni prima che diventassero i beniamini di MTV. Abbiamo ripensato “Man on the Moon” come qualcosa che avrebbero suonato a quelle feste in casa…

Con “Fast Car” l’obiettivo era invece era quello di rendere il suono ancora più veloce. Qualcosa che suoneresti in una ‘fottutissima macchina veloce’. I versi sono l’amara sensazione di una piccola città e il ritornello è l’auto veloce sull’autostrada aperta – in una notte di possibilità…

Credit Foto: Alvaro Guzman Otero