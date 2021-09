RICHARD ASHCROFT ANNUNCIA UN DISCO ACUSTICO DI VECCHI BRANI SOLISTI E DEI VERVE. C’E’ ANCHE UN FEAT. DI LIAM GALLAGHER.

Richard Ashcroft ha svelato oggi i dettagli di “Acoustic Hymns Vol. 1” album che raccoglierà nuove versioni acustiche di suoi brani solisti e dei Verve.

“Acoustic Hymns Vol. 1” uscirà il prossimo 29 ottobre e attivando il pre-order avrete subito in download una nuova versione di “Bittersweet Symphony”.

Tra le 12 tracce di questa nuova pubblicazione troviamo, stravolta rispetto alla sua versione originale, “This Thing Called Life”, brano che appariva nel debut album del side-project RPA & The United Nations Of Sound, e “C’mon People (We’re Making It Now)”, contenuta originariamente nel primo disco solista dell’artista “Alone With Everybody” (2000), arricchita del featuring alle voci di Liam Gallagher.

La tracklist del disco:

01. ‘Bittersweet Symphony’

02. ‘A Song For The Lovers’

03. ‘Sonnet’

04. ‘C’mon People (We’re Making It Now)’

05. ‘Weeping Willow’

06. ‘Lucky Man’

07. ‘This Thing Called Life’

08. ‘Space & Time’

09. ‘Velvet Morning’

10. ‘Break The Night With Colour’

11. ‘One Day’

12. ‘The Drugs Don’t Work’