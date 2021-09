SI RIVEDONO I VETERANI THE HEPBURNS: “THE OTHER SIDE OF GREY” è IL SINGOLO CON LA VOCE DI ESTELLA ROSA

SI RIVEDONO I VETERANI THE HEPBURNS: “THE OTHER SIDE OF GREY” è IL SINGOLO CON LA VOCE DI ESTELLA ROSA

Sempre un piacere ritrovare questi veterani gallesi. I The Hepburns stanno per pubblicare un nuovo disco per la storica Elefant Records e nel loro assaggio chiamato “The Other Side Of Grey” hanno chiamato pure la deliziosa Estella Rosa dei Nah…, insomma cosa chiedere di piu?

Le qualità classiche del marchio The Hepburns sono presenti; eco quindi il loro amore per la bossa nova, il cinema e la televisione degli anni ’60, e gli inizi della disco music degli anni ’70. Tutto è mescolato con grazia, passione e un gusto pop davvero sopraffino!