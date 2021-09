TRACK: THE CHURCHHILL GARDEN

Il duo Shoegaze/Dreampop The Churchhill Garden è tornato con un nuovo singolo, “Grounded”, brano che dimostra la vivacità della band, che, musicalmente parlando si stacca dalle precedenti uscite, andando a richiamare un singolo del 2020, “Reality”. Meno malinconia e più carica e vivacità quindi, come se il modello di riferimento non fossero più gli Slowdive, ma i Lush, tanto per dare una piccola indicazione sul sound.

La voce di Krissy Vanderwoude si staglia forte ed evocativa su un tappeto sonoro che mostra chitarre belle rumorose, ma sopratutto un lavoro ritmico deciso e incalzante come forse mai prima d’ora.

Speriamo ovviamente che sia già nei piani della band un disco che possa raccogliere tutte le perle che stanno seminando ormai da molti anni!

Listen & Follow

the churchhill garden: Bandcamp