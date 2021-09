KATE NASH TORNA CON IL NUOVO SINGOLO “HORSIE”

A tre anni e mezzo di distanza dal suo quarto LP, “Yesterday Was Forever”, Kate Nash torna a farsi sentire con materiale inedito.

Il suo nuovo singolo, che potete ascoltare qui sotto, si chiama “Horsie” ed è un’anticipazione del suo nuovo album in arrivo nei prossimi mesi.

La musicista inglese dice del suo nuovo pezzo: “La canzone è stata la prima che ho scritto durante la pandemia. E’ fiacca, solleva a malapena la matita, parla di solitudine, della mancanza di chi ha perso e del rannicchiarsi in quella coperta pesante e del conforto della tristezza ben praticata. Questa è stata la prima canzone che ha ispirato il nuovo disco e volevo solo non provare e appoggiarmi a qualsiasi cosa stessi provando e pensando ed essere la più onesta possibile e ho trovato così tanta bellezza e conforto in questo.”

Photo Credit: Neon Tommy, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons