SUFJAN STEVENS E ANGELO DE AUGUSTINE CONDIVIDONO ALTRI DUE BRANI

Si avvicina sempre di più l’uscita di “A Beginner’s Mind”, l’album collaborativo di Sufjan Stevens e Angelo De Augustine, in arrivo il prossimo 24 settembre via Asthmatic Kitty.

Il disco è stato scritto quando i due si sono trovati a casa di un amico, a nord di New York, per una session di songwriting lunga un mese.

“Guardando un film per rilassarsi dopo ogni giorno di lavoro, hanno presto trovato le loro canzoni che riflettevano i film e hanno iniziato a indagare seriamente questa connessione“, spiega un comunicato stampa sull’album, che si dice sia “(vagamente) basato su film (per lo più) popolari, alti, bassi e tutto ciò che sta in mezzo. I punti della trama, i riassunti delle scene e i personaggi principali sono spesso sostituiti da spunti esoterici che pongono la domanda più grande: cosa significa essere umani in un mondo distrutto?”

Ora i due condividono un’altra coppia di brani, “Cimmerian Shade” e “You Give Death A Bad Name”, che potete ascoltare qui sotto.