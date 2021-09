THE PARROTS: IL NUOVO SINGOLO è “IT’S TOO LATE TO GO TO BED”

A distanza di oltre cinque anni dal loro esordio sulla lunga distanza, “Los Niños Sin Miedo”, i Parrots torneranno il prossimo 29 ottobre, via Heavenly Recordings, con un nuovo LP, chiamato semplicemente “Dos”.

Prodotto da Tom Furse degli Horrors, il disco è stato poi mixato da Claudius Mittendorfer (Parquet Courts, Weezer, Panic! At The Disco, Temples).

Il nuovo singolo si chiama “It’s Too Late To Go To Bed” e lo potete ascoltare qui sotto.

“Anche se il garage rock è una specie di nucleo di tutte le nostre influenze, negli ultimi anni abbiamo ascoltato un sacco di roba che avevamo relegato in una seconda posizione. Abbiamo riscoperto un sacco di artisti che ascoltavamo quando ci siamo innamorati per la prima volta della musica – gruppi come LCD Soundsystem e Gang of Four, un sacco di disco mutanti. Tom ci ha davvero aiutato, ha dato un senso al caotico mashup di influenze che abbiamo portato in studio”, dice del nuovo pezzo il frontman Diego Garcia.

“Inoltre, poiché abbiamo sempre amato l’hip hop, abbiamo seguito un approccio diverso nel mettere insieme le canzoni, usando campioni e campionando molto noi stessi”, aggiunge il compagno di band, Alex De Lucas. “Beastie Boys, ESG, Devo, Los Zombies (la band spagnola) hanno avuto una grande influenza sul tono del disco. Inoltre, la scena musicale spagnola è cambiata molto negli ultimi anni e ascoltare molti nuovi artisti spagnoli ci ha aiutato ad abbattere alcuni muri e ci ha fatto creare musica in modo più libero.”

Photo Credit: Davit Ruiz