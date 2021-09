GUARDA IL VIDEO DI “DEATH (XIII)”, IL NUOVO SINGOLO DI JULIA SHAPIRO DELLE CHASTITY BELT

A distanza di oltre due anni dal suo debutto full-length solista, “Perfect Version”, Julia Shapiro è pronta a tornare con un nuovo LP, “Zorked”, in uscita il prossimo 15 ottobre via Suicide Squeeze Records.

Per realizzare “Zorked”, la frontwoman delle Chastity Belt si è trasferita a Los Angeles da Seattle. Il nuovo album è co-prodotto dalla coinquilina della Shapiro, Melina Duterte (aka Jay Som).

La Shapiro dice del titolo dell’album: “È divertente forzare la gente a dire Zorked ad alta voce. Qualsiasi altro titolo suonava pretenzioso.“

Il nuovo singolo si chiama “Death (XIII)” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto da Dogbrain Videos.

Dice la statunitense del suo nuovo pezzo: “Questa canzone è stata ispirata dalla carta dei tarocchi della Morte. La mia amica Bree Mckenna (Tacocat, Childbirth) ha avuto la geniale idea di mettere insieme una compilation di canzoni ispirate a diverse carte dei tarocchi. Ha scelto la carta della Morte per me. Ho subito saputo che volevo che suonasse super pesante (la morte!!!). Avevo ascoltato un sacco di musica più lenta e pesante in quel periodo (Jesu, DIIV, King Woman). Una volta ottenuto il tono di chitarra che volevo, il resto è venuto naturalmente. Probabilmente ho scritto questa canzone in circa un giorno, prendendo ispirazione dall’interpretazione di Alejandro Jodorowsky della carta della Morte (che lui chiama “The Nameless Arcanum”) nel suo libro “The Way Of Tarot”. La carta della Morte è spesso temuta dalle persone che non ne comprendono appieno il significato, ma in realtà può essere vista come la trasformazione necessaria per ricominciare da capo e purificarsi. In altre parole, può essere vista come un nuovo inizio (che è in parte il motivo per cui è la prima canzone dell’album).”

Photo Credit: Eleanor Petry