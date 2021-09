IL NUOVO FILM DI CHRISTOPHER NOLAN SARA’ SUL FISICO J. ROBERT OPPENHEIMER E LA CREAZIONE DELLA BOMBA ATOMICA

Il nuovo atteso film di Cristopher Nolan sarà un drama ancora una volta ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale.

Secondo il sito Deadline infatti il regista britannico avrebbe iniziato a cercare finanziatori e una major per la sua prossima opera: un film sullo scienziato J. Robert Oppenheimer, personaggio legato soprattutto alla costruzione della prima bomba atomica.

Oltre a questi piccoli accenni sul soggetto sappiamo che del cast dovrebbe far parte Cilian Murphy che già aveva recitato con Nolan in “Dunkirk”, “Inception” e “Il cavaliere oscuro”.

Altro dettaglio interessante emerso in queste ore è che il regista potrebbe per la prima volta dal suo esordio ad Hollywood ‘divorziare’ dalla Warner Bros.

Nolan infatti sarebbe impegnato a presentare il progetto anche ad altre major confermando i rumors che lo vorrebbero ai ferri corti con la Warner per la insoddisfacente distribuzione dell’ultimo “Tenet”.

La scelta della storica casa cinematografica californiana di rilasciare, in questi tempi di pandemia, i film contemporaneamente nelle sale e sul canale streaming HBO Max (come accadrà a dicembre per il quarto capitolo della saga Matrix) non ha mai incontrato i favori del regista, sceneggiatore e produttore cinematografico londinese.