LEE RANALDO ANNUNCIA “IN VIRUS TIME”: UNA SUITE ACUSTICA DI 22 MINUTI IN USCITA A NOVEMBRE

Lee Ranaldo svela i dettagli della sua prossima pubblicazione.

“In Virus Time”, disponibile a partire dal 12 novembre su etichetta Mute, è una piece strumentale acustica di 22 minuti divisa in 4 parti.

Nell’edizione vinile la suite occupa per intero il lato A mentre sul lato B troviamo un disegno inciso dallo stesso chitarrista ex Sonic Youth. La cover è invece opera alla fotografa brasiliana Anna Paula Bogaciovas.

Disponibile anche una edizione limitata, con l’acetato trasparente e un art poster numerato e firmato dal musicista.

Ascolta un estratto:

Ranaldo ha così spiegato la pubblicazione:

Questa registrazione è iniziata una sera di settembre 2020, bloccati a casa, a Manhattan, durante i giorni bui della pandemia di Covid-19 mentre uscivamo da un’estate mortale. Un accresciuto senso di ansia derivante dalle imminenti elezioni presidenziali statunitensi e dal virus sembravano pervadere tutti gli aspetti della vita, per me e per tutti quelli che conoscevo. La sua qualità minimale riflette il senso di ‘tempo immobile’ che molti di noi hanno sentito.

Registrato interamente in casa in un periodo storico nel quale tutti gli studi di registrazione erano chiusi: L’atmosfera casalinga casual – una sirena o un camion che rimbomba lungo la strada fuori dalla finestra; qualcuno che parla intorno al tavolo in un’altra parte del soppalco; l’acqua che scorre – si intromette in alcuni punti. Ho lavorato per sviluppare alcuni semplici elementi tematici, ma soprattutto volevo sentire le note e gli accordi risuonare, sospesi a lungo nell’aria in quella sera in cui il mondo sembrava prossimo a fermarsi sul proprio asse.

“In Virus Times” tracklist

Side A

Part 1 7:01

Part 2 3:29

Part 3 5:44

Part 4 5:59

Total Time: 22:13

Credit Foto: Leah Singer