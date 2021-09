RADIOHEAD: ANNUNCIATA “KID A MNESIA EXHIBITION”, ESPERIENZA MULTIMEDIALE DISPONIBILE SU PS5

Come evento collaterale all’operazione di ristampa di “Kid A” e “Amnesia” i Radiohead hanno annunciato la realizzazione di una esibizione multimediale intitolata “Kid A Mnesia Exhibition”.

Nata dalla collaborazione tra la band ed Epic Games, società già dietro a video game online di grande successo come “Gears of War” e “Fortnite”, “Kid A Mnesia Exhibition” sarà disponibile in download per Mac, PC e Playstation 5 attraverso l’Epic Store.

Il comunnicato stampa presenta così il progetto:

…un universo digitale/analogico capovolto creato dall’opera d’arte originale di Thom Yorke e Stanley Donwood e dal design audio di Nigel Godrich.

Guarda il trailer dell’exhibition:

Solo pochi giorni fa i Radiohead avevano annunciato “KID A MNESIA”, un triplo album che celebra il 21esimo anniversario di “Kid A” e “Amnesiac”.

Credit Foto: Raph_PH, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons