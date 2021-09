SONO TORNATI I KICK, IL NUOVO SINGOLO SI CHIAMA “SIRENS NEVER SLEEP”

“Sirens Never Sleep” è il nuovo singolo dei KICK. Il brano, come l’intero nuovo album “Light Figures” in uscita a novembre, è stato prodotto con Marco Fasolo (Jennifer Gentle, I Hate My Village).

I KICK, Chiara Amalia Bernardini (voce, basso) e Nicola Mora (chitarre, piano elettrico, synth, campionatori), sono stati spesso ospiti delle pagine di IFB, quindi ci fa molto piacere ritrovarli in ottima forma. Il loro sound unisce elementi ruvidi e altri più avvolgenti in quello che potrebbe essere definito idealmente “sweet noise”, ovvero uno stile che concilia appunto il rumore con la morbidezza delle atmosfere, senza porsi limiti di genere. Il backgound del duo di Brescia spazia infatti dall’ipnosi del trip hop allo stoner e al desert rock.

Dopo il precedente singolo “Setting Tina”, uscito a luglio con il featuring di Scott Reeder (Kyuss), “Sirens Never Sleep” prosegue un naturale cambio di direzione rispetto a quanto pubblicato in precedenza dalla band lombarda, ovvero l’album d’esordio “Mothers” del 2016 e il fortunato EP “Post-Trut”h del 2018: le sonorità si fanno meno elettroniche e di contro maggiormente analogiche, minimali e al contempo heavy.

“Sirens Never Sleep”, dall’andamento sghembo in bilico tra post-punk e no-wave, accresce il suo magnetico alone di mistero con un testo cantato in parte in una lingua sconosciuta. Così dice la band: “Sirens Never Sleep è una dedica ironica alle creature che ci ingannano con il loro canto, portandoci allo schianto contro le rocce“.