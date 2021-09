“THREATENING EACH OTHER RE: CAPITALISM” è IL NUOVO SINGOLO DI ILLUMINATI HOTTIES

Manca ormai poco più di un mese all’arrivo del terzo album di Illuminati Hotties, “Let Me Do One More”, in uscita il prossimo 1° ottobre via Snack Shak Tracks / Hopeless Records a distanza di poco più di un anno dal suo sophomore “Free I.H: This Is Not The One You’ve Been Waiting For”.

Dice Sarah Tudzin del suo nuovo LP: “Le canzoni raccontano la storia del mio doppio che corre per Los Angeles, che si intrufola nelle piscine di notte, che sbaglia e ricomincia, che implora l’attenzione per un secondo in più, e che chiede al pubblico di lasciarmene fare un altro.”

Il suo nuovo singolo si chiama “Threatening Each Other Re: Capitalism” e lo potete ascoltare qui sotto.

Dice la californiana del nuovo brano: “”Threatening Each Other re: Capitalism” si affretta su una macchina da cui siamo stati tutti ingannati, così come le persone che si sono ingannate pensando di non avervi partecipato.”

Photo Credit: Kristy Benjamin