CHARLOTTE CORNFIELD CONDIVIDE IL NUOVO SINGOLO “PARTNER IN CRIME”

Il prossimo 29 ottobre, via Double Double Whammy / Polyvinyl, Charlotte Cornfield pubblicherà il suo quarto LP, “Highs In The Minuses”, che arriva a due anni e mezzo dal precedente, “The Shapes Of Your Name”.

La musicista di stanza in Quebec lo ha registrato all’Hotel2Tango di Montreal insieme al produttore Howard Bilerman (Arcade Fire, Leonard Cohen) ed è stata aiutata, tra gli altri da Liam O’Neill (batteria, percussioni) dei Suuns e da Alexandra Levy (ovvero Ada Lea) al basso.

Il nuovo singolo si chiama “Partner In Crime”: qui sotto potete vedere il video – diretto da suo fratello Joe Cornfield – che vuole essere un omaggio a “Bottle Rocket”, film di Wes Anderson del 1996.

