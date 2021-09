DOPE LEMON (ANGUS STONE) PUBBLICA UN NUOVO ALBUM A NOVEMBRE

A distanza di oltre due anni dal precedente, “Smooth Big Cat”, Angus Stone pubblicherà un nuovo LP solista – il suo terzo con il moniker di Dope Lemon e il suo quinto in generale – “Rose Pink Cadillac”, in uscita il prossimo 12 novembre via BMG (pre-order).

Dice il musicista australiano del suo nuovo lavoro: “Questo nuovo disco è stata una frontiera epica da intraprendere. La realizzazione di questa creazione ha richiesto mesi di molte lunghe notti instancabili… più molte bottiglie di whisky e deliziosi dolcetti.

Ogni volta la scrittura di un nuovo album prende un nuovo capitolo della mia vita e lo congela nel tempo. I giorni e i mesi versati per fare questo disco spariscono in un batter d’occhio, è un mix di duro lavoro e pura gioia. Abbiamo acquistato una Cadillac Fleetwood rosa immacolata del 1960, splendidamente restaurata, da regalare ad un fortunato lil lemon in Australia. Tutti coloro che pre-ordinano l’album su www.dopelemon.com partecipano all’estrazione per vincere una delle auto più incredibili che io abbia mai visto”.

“La prima metà di Rose Pink Cadillac rappresenta la vita diurna di Dope Lemon, mentre la seconda metà è il suo mondo notturno, dai caratteri decisamente più oscuri”, ci dice la press-release.

Qui sotto intanto potete ascoltare i primi tre estratti, “Rose Pink Cadillac”, “Kids Fallin’ In Love” e “Every Day Is A Holiday”.

“Rose Pink Cadillac” Tracklist:

1. Rose Pink Cadillac

2. Kids Fallin’ In Love

3. Howl With Me

4. Stingray Pete

5. Sailor’s Delight

6. Everyday Is A Holiday feat. Winston Surfshirt

7. Lovesick Brain

8. High Rollin feat. Louise Verneuil

9. God’s Machete

10. Shadows In The Moonlight