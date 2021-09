GUARDA “BRIGHTEN”, IL VIDEO DEL NUOVO SINGOLO DI JERRY CANTRELL

Dopo aver annunciato il suo primo album solista in 18 anni (che fa seguito a “Boggy Depot” del 1998) e rilasciato il singolo “Atone”, il fondatore e chitarrista degli Alice In Chains, Jerry Cantrell, ha rilasciato un nuovo brano dal titolo “Brighten”, tratto dall’omonimo album in uscita il prossimo 29 ottobre.

Il video del nuovo singolo è stato diretto da Gilbert Trejo, figlio del famoso attore Danny Trejo, ed è liberamente ispirato ai leggendari “Mangiatori di loto” dell’Odissea di Omero. Descrive la storia di un uomo che ha un’esperienza psichedelica dopo aver mangiato fiori; un “Mangiatore di loto” è una persona che trascorre il proprio tempo concedendosi gratificazioni istantanee, piacere e lusso piuttosto che occuparsi di cose pratiche. La storia è intervallata da un’appassionata esibizione dal vivo di Jerry, Tyler Bates al basso, Greg Puciato ai cori e chitarra, il batterista Abe Laboriel Jr e il pianista Vincent Jones.

Parlando di “Brighten”, Jerry ha detto: “Presto, sapevo che “Brighten” era la traccia fondamentale dell’album e sembrava adattarsi al corpo del lavoro come titolo. C’è un sacco di oscurità e margine, ma c’è anche un po’ di luce, spazio e buone vibrazioni”.